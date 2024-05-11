أبو عبيدة : توفي الأسير نداف بوبلابيل في غارة صهيونية استهدفت مكان احتجازه

أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وفاة الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية متأثراً بجراحه، التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة "جودي فانشتاين"، وقد تدهورت حالته الصحية، ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة .

ونشرت كتائب القسام فيديو للأسير والأسيرة جودي فانشتاين، وكان أطلق سراح الأسيرة وبقى الابن .

"ماذا حدث له؟".. حماس تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي بوبلابيل

وكانت حماس نشرت فيديو للأسير الإسرائيلي نداف بوبلابيل، المحتجز لدى الحركة تحت عنون " بعد قليل.. ماذا حدث له ؟ " .

وقالت حماس انها سوف تكشف ماذا حصل للأسير الإسرائيلي بعد قليل، وهو جزء من الحرب النفسية التي وضعت فيها حماس حكومة الاحتلال بسبب استهدافهم مناطق يتواجد فيها الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.



