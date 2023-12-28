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الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ضياء رشوان: مصر تسعى لاستقرار المنطقة بناء على مبدأ حل الدولتين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن مصر تتحرك منذ بداية عدوان دولة الاحتلال على قطاع غزة، موضحًا أن تحرك الدولة المصرية في هذا الشأن أسفر عن الهدنة، بالإضافة إلى أن الإطار المصري المقترح يهدف إلى وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهود المصرية متواصلة كما أن الاستماع إلى كل وجهات النظر للأطراف المعنية يتم على مدار الساعة طوال الشهور الثلاثة الماضية، وصياغة تلك الاقتراحات والرؤي فى إطار واحد تمت بالفعل منذ عدة أيام، وجرى إعادة طرحها مرة أخرى على كل هذه الأطراف.

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وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: “نتظر الردود، وتأمل الدولة المصرية تحقق شيء ما إيجابي، حيث نسعى إلى وقف العدوان وعودة الاستقرار إلى المنطقة، وفي النهاية عندما ننتهي من كل هذه التفاصيل نتوجه إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.

 

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