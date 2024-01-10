المنتخب السعودي يهزم هونج كونج بثنائية في ختام معسكره الإعدادي لأمم آسيا

حقق المنتحب السعودي فوزًا مهمًا على منتخب هونغ كونغ بثنائة دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب نادي الوكرة في سيلين ضمن المرحلة الأخيرة استعدادًا لكأس آسيا 2023.

افتتح اللاعب عبد الرحمن غريب التهديف للصقور ثم أضاف فواز الصقور الهدف الثاني، بينما حاول منتخب هونج كونج تسجيل هدف تقليص الفارق في أكثر من فرصة ولكنه فشل لينتهي اللقاء بثنائية نظيفة.

وكان المنتخب السعودي قد تعادل بالأمس ودياً أمام فلسطين بدون أهداف.

ميسي: لا يسعني الانتظار لأكون جزءًا من كأس الرياض

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي جاهزته للمشاركة في بطولة كأس موسم الرياض الودية والتي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

وقال ليونيل ميسي عبر إنستجرام: "لا يسعني الانتظار لأكون جزءًا من كأس الرياض مع فريقي نادي إنتر ميامي بينما نواجه كبار الأندية السعودية في بطولة تاريخية".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس موسم الرياض الودية يوم 29 من شهر يناير الجاري، والتي تقام بين 3 أندية وهي الهلال والنصر من السعودية وإنتر ميامي الأمريكي.