وكيل الأزهر يلتقي وفدًا من أوزبكستان لبحث التعاون العلمي والدعوي

التقى وكيل الأزهر فضيلة أ.د محمد عبد الرحمن الضويني اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، وفدا من وزارة الشؤون الدينية بأوزبكستان، بحضور أ.د جمال أبو السرور، مدير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي.

الأزهر يرحب بتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والدعوية

قال وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني تربطه بأوزبكستان علاقات ممتدة تاريخيًّا في المجالات الدينية والثقافية والعلمية، ويحظى طلاب أوزبكستان الدارسين في جامعة الأزهر بالتقدير والاهتمام والرعاية اللازمة، مؤكدا أن الأزهر يرحب بتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والدعوية في أوزبكستان، مبديا استعداد الأزهر لتقديم الدعم في مجال تدريب الأئمة للتعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة، كالتطرف والإرهاب.

أوضح وكيل الأزهر أن الأزهر وبجانب جهوده العلمية والدعوية، يبذل جهودا كبيرة في حماية حقوق الطفل والمرأة، وقد أنشأ في سبيل ذلك المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، والذي كانت له إسهامات كبيرة في مجال حماية الطفولة، وخاصة من الأمراض المزمنة، مع دحض الفتاوى التي كانت تمثل عائقا في سبيل ذلك، ومن ذلك جهوده المكثفة ضمن الفريق الاستشارى الإسلامى العالمى، المعنى باستئصال مرض شلل الأطفال.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الأوزباكي عن تقديرهم للدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر في سبيل نشر الفكر الوسطي ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، مؤكدين حرص بلادهم على تعزيز العلاقات مع الأزهر الشريف في جميع المجالات العلمية والدعوية، للاستفادة من الخبرات العلمية الكبيرة للأزهر الشريف وعلمائه، مؤكدين استفادتهم الكبيرة، من المحادثات المكثفة التي تم عقدها مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث، على مدار اليومين الماضيين، في موضوعات تتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل، وكيفية الحفاظ على حقوقهما، بجانب العديد من الموضوعات الأخرى

قال الدكتور توماس سينديه المدرس بمعهد اللغات والحضارات الشرقية بباريس، إن اللغة تكسب الإنسان نوعا من القوة التحريرية، كما أنها تمنحه قدرة على تقبل الآخر والتعايش معه، من خلال تبادل الثقافات والعادات، حيث تجعله قادرا على الاندماج وتفتح أمامه الطريق لتقاسم العادات والتقاليد مع الآخرين.

وأوضح سينديه، خلال محاضرة له بمؤتمر «التفاعل بين القيم وأثره على الهوية»، والذي يعقده مركز تعليم اللغة الفرنسية بالأزهر الشريف، بالتعاون مع جامعة «لومير ليون٢»الفرنسية، أن النظام اللغوي عبارة عن ممارسة داخلية في نظام اجتماعي وثقافي، وأن كل مجتمع يفرض عاداته وتقاليده من خلال نظامه اللغوي، مضيفا أن النحو والقواميس والكتب اللغوية كلها تساعد على تكوين لغة متناغمة، مؤكدا أنه لا توجد لغة جامدة أو منغلقة، لأنها تتعرض لظروف اجتماعية تتأثر بها.

يستضيف المعهد الفرنسي بالقاهرة، أعمال مؤتمر «التفاعل بين القيم وأثره على الهوية»، والتي تستمر حتى الخميس ١١ من يناير ٢٠٢٤م، يناقش خلالها المشاركون عددا من المحاور، أبرزها «القيم المقدسة والقيم الدنيوية»، «النظام الاجتماعي والرؤى»، «المعايير والاختلافات»، «الأدب بين القيم الجمالية والإبداع»، «التطورات القانونية في عالم متواصل».