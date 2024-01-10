الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قائد الجيش اللبناني يبحث مع وزيرة الخارجية الألمانية التطورات على الحدود الجنوبية

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون

بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التطورات على الحدود الجنوبية اللبنانية والأوضاع العامة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر قيادة الجيش اللبناني باليرزة بحضور السفير الألماني بلبنان والوفد المرافق للوزيرة.

وتشارك ألمانيا بكتيبة مؤلفة من 206 جنود بقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل)، والتي تضم أكثر من 10 آلاف جندي من 47 دولة على مستوى العالم، وتعمل إلى جانب الجيش اللبناني في حفظ الأمن بالجنوب اللبناني.

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