إسرائيل تتخبط جراء دعوى العدل الدولية وتحاول التضليل بشهود الزور.. فيديو

“إسرائيل تتخبط كالمجنونة جراء دعوى العدل الدولية التي رفعتها ضدها دولة جنوب إفريقيا متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة وقصفهم بشكل عشوائي بهدف إجلائهم عن أراضيهم وسرقتها"، بهذه الكلمات امتدح الإعلامي تامر أمين قرار الدولة الإفريقية التي عانت من ظلم الفصل العنصري في التسعينيات.

وأضاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تبحث بشمعة عن شهود زور في العالم لقلب الحقيقة، منوهًا إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال بعث ببرقية عاجلة لدول الكيان المحتل الحليفة والصديقة من أجل إرسال برقيات إلى محكمة العدل الدولية تنفي اتهام جنوب إفريقيا وتروج مزاعم بأن ما يحدث هو استهداف لمقاتلي المقاومة الفلسطينية لكن يصاب المدنيين عن طريق الخطأ، مطالبًا الدول العربية والإسلامية بالتكاتف لإرجاع الحقوق لأصحابها الفلسطينيين.

حديث تامر أمين أيده الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، مؤكدًا أن الدعوى المقدمة من جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة العدل الدولية لها أسس قانونية واضحة، ومعاهدة جريمة الإبادة الجماعية أسسها واضحة، وما يتم على أرض الواقع الآن من قصف وتصعيد وحصار وتجويع، يمثل كل ذلك جريمة حرب.

وأضاف "بودن"، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نية مبيتة واستراتيجية نقل وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء ونقل الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، وكل هذا يعني أن هناك مخططا لإفراغ قطاع غزة، والذي يتحول إلى جزء من الشعب الفلسطينية.

وأشار إلى أن عملية التهجير هي جزء من عملية الإبادة، بجانب إلى عمليات التجويع والحصار والقصف.

وتبدأ محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع في القضية التي تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة غدا الخميس.

وأعربت خمس دول، من بينها منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الأردن وتركيا وماليزيا، علنا عن دعمها للقضية، في حين عارضتها إسرائيل والولايات المتحدة فقط.

وقدمت جنوب أفريقيا شكوى في نهاية ديسمبر، مدعية أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية خلال الصراع في غزة.

وتدعو الشكوى إلى وضع حد للحملة العسكرية الشديدة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 23,000 فلسطيني، من بينهم ما يقرب من 10,000 طفل.

وستتناول جلسة الاستماع الأولية في محكمة العدل الدولية، في لاهاي، قضية الإبادة الجماعية التي تشمل جنوب أفريقيا وإسرائيل.

ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة في الوقت الذي يدعو فيه المجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي بيان مصور، وصف جون كيربي، المتحدث باسم وكالة الأمن القومي بالبيت الأبيض، القضية بأنها لا أساس لها.

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب جنوب أفريقيا إلى المحكمة العليا في الأمم المتحدة اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.