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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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يهود أمريكيون يقتحمون مقر الأمم المتحدة ويطالبون بإيقاف الحرب على غزة.. فيديو

يهود في مقر الأمم
يهود في مقر الأمم المتحدة يطالبون بإيقاف الحرب

نظم يهود أمريكيون مظاهرة مفاجئة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مطالبين الإدراة الأمريكية بدعم وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث يشن الجيش الإسرائيلي يوميا منذ 7 أكتوبر غارات عنيفة على الفلسطينيين إثر عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس.

ودخل نحو 40 شخصًا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة دخلوا المبنى أمس الثلاثاء، متظاهرين أنهم مجموعة من السياح، لكن الزيارة سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية في أروقة الجمعية العامة وفي قاعة مجلس الأمن، من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

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ورفع المحتجون لافتات كانت مخبأة في حقائبهم، ودعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة، تجنبا لسقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

ولم تكن هناك مؤتمرات صحفية مبرمجة عندما تظاهرت المجموعة، التي تمكن أعوان الأمن من إخراجها من المبنى، حيث أكمل المتظاهرون حركتهم الاحتجاجية في الخارج.

وقال أحد المشاركين إنه يتعين على إدارة بايدن ألا تستعمل حق النقض في مجلس الأمن، عندما يتعلق الأمر بقرارات مهمة، مبينا أن مزيدا من الفلسطينيين يقتلون ويطردون من ديارهم، مع استمرار الحرب الإسرائيلية، وهو ما يعرض اليهود أكثر فأكثر إلى الخطر، حسبما نقلت فضائية يورونيوز.

 

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