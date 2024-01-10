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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة تفجر حقل ألغام بقوات الاحتلال في كمين شرق غزة

قوات سرايا القدس
قوات سرايا القدس

استهدفت قوات سرايا القدس قوة إسرائيلية منذ قليل في كمين عبارة عن حقل ألغام تم تفجيره بمجرد مرور جنود الاحتلال داخله.

وقالت سرايا القدس في بيان لها: "أوقعنا قوة صهيونية راجلة في كمين محكم في محور التقدم شرق غزة وفجرنا بها حقل ألغام مؤكدين وقوع أفرادها بين قتيل وجريح".

على جانب آخر، استشهد الصحفي المتطوع في الهلال الأحمر الفلسطيني فواد أبو خماش إثر استهدافه على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة قبل قليل.

كما استشهد الصحفي أحمد بدير قبل قليل، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف باب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وأعلن الهلال الأحمر، عن استشهاد 4 من طواقمه جرّاء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في شارع صلاح الدين، عند مدخل دير البلح وسط القطاع.

 

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