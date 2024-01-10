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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في منتصف التعاملات، اليوم الأربعاء 10 يناير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3220 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

أسعار الذهب في مصر الآن: 

أسعار الذهب في مصر

 

 استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم الأربعاء 10 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3220 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3680 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3373 جنيهًا. 

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2760 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2146 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1840 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1380 جنيهات، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 25760 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2030 دولارًا للأوقية.

 

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أسعار الذهب بأسواق الصاغة في الأقصر اليوم الأربعاء

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مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

 

أسعار الذهب في السعودية:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم الأربعاء 10 يناير، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 214.86 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 245.55 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 225.09 ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 184.16 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 143.24 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,637.44 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,641.19 ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 270.10 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 644.57 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,276.86 ريال سعودي.

 

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