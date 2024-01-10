وكيل تعليم قنا يكريم مديرين ويحيل آخرين للتحقيق بادارتي فرشوط وابوتشت

في أول أيام امتحانات الصفوف السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول، تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، سير وانضباط الامتحانات بإدارة ابوتشت التعليمية أقصى شمال المحافظة ، ورافق الوكيل الاستاذ عبد المنعم قاصد مدير عام الإدارة و أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .

حيث استهل الوكيل زيارته بمفاجأة مدرسة نجع غلاب الابتدائية و اطمأن على سهولة امتحان اللغة العربية في الفترة الأولى لطلاب السادس الابتدائي ، وأشاد بمستوى النظافة والانضباط المتحققان باللجنة وقرر تكريم مدير المدرسة .

بينما أحال مديري مدرسة الحرية الرسمية للغات و الشهيد محمد على تعليم اساسي بكوم يعقوب إلى التحقيق نظرا لتدني مستوى النظافة بالمدرستين و التقاعس في إحكام إغلاق أبواب المدرسة ، و شدد على توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات في سهولة ويسر.

وفي ختام زيارة مدارس ابو تشت التعليمية قرر مدير تعليم قنا تكريم مدير مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بعدما تفقد لجان الصفين الأول والثاني الإعدادي و راجع دقة اعمال الكنترول و توقيتات محاضر فتح وإغلاق الاسئلة .

استكمل الدكتور محمد السيد متابعاته لأعمال الامتحانات حيث تفقد برفقة الأستاذ عبد الرسول صقر مدير عام إدارة فرشوط التعليمية لجان امتحان مادة التربية الدينية للصف السادس بمدارس فرشوط الابتدائية و البنات الابتدائية و فرشوط الجديدة الابتدائية ، و تحاور مع التلاميذ حول وضوح أسئلة الامتحان و عدم غموضها .

و وجه السيد خلال تفقده امتحان الحاسب الآلي للصفين الاول والثاني الإعدادي بمدرسة السادات الإعدادية بفرشوط إلى وجوب توقيع الملاحظين على أوراق إجابات الطلاب و حظر تواجد الحقيبة المدرسية والهاتف المحمول وكل ما يتعلق بالمادة الممتحنة داخل اللجنة .