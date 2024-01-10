الجيش السوري يسقط 7 طائرات مسيرة للإرهابين بريفي حلب وإدلب

أحبطت وحدات من الجيشي السوري العاملة على اتجاهي ريفي حلب وإدلب هجوما شنته "تنظيمات إرهابية" بالطائرات المسيرة على المناطق الآمنة المجاورة، وأسقطت سبع طائرات ومنعتها من الوصول إلى أهدافها.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أفادت وزارة الدفاع السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - بأن وحدات الجيش العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب تمكنت من تدمير وإسقاط سبع طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية للاعتداء على نقاط الجيش والمناطق المدنية الآمنة.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي تصدت وحدات الجيش العاملة بريفي حلب وحماة لاعتداء التنظيمات الإرهابية بالطائرات المسيرة، وأسقطت ودمرت سبعاً منها.