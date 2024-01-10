مدرس بمعهد اللغات بباريس: اللغة تجعل الإنسان قادر على الاندماج وتقبل الآخر

خلال محاضرة بمؤتمر التفاعل بين القيم وأثره على الهوية ..

قال الدكتور توماس سينديه المدرس بمعهد اللغات والحضارات الشرقية بباريس، إن اللغة تكسب الإنسان نوعا من القوة التحريرية، كما أنها تمنحه قدرة على تقبل الآخر والتعايش معه، من خلال تبادل الثقافات والعادات، حيث تجعله قادرا على الاندماج وتفتح أمامه الطريق لتقاسم العادات والتقاليد مع الآخرين.

لا توجد لغة جامدة أو منغلقة

وأوضح سينديه، خلال محاضرة له بمؤتمر «التفاعل بين القيم وأثره على الهوية»، والذي يعقده مركز تعليم اللغة الفرنسية بالأزهر الشريف، بالتعاون مع جامعة «لومير ليون٢»الفرنسية، أن النظام اللغوي عبارة عن ممارسة داخلية في نظام اجتماعي وثقافي، وأن كل مجتمع يفرض عاداته وتقاليده من خلال نظامه اللغوي، مضيفا أن النحو والقواميس والكتب اللغوية كلها تساعد على تكوين لغة متناغمة، مؤكدا أنه لا توجد لغة جامدة أو منغلقة، لأنها تتعرض لظروف اجتماعية تتأثر بها.

يستضيف المعهد الفرنسي بالقاهرة، أعمال مؤتمر «التفاعل بين القيم وأثره على الهوية»، والتي تستمر حتى الخميس ١١ من يناير ٢٠٢٤م، يناقش خلالها المشاركون عددا من المحاور، أبرزها «القيم المقدسة والقيم الدنيوية»، «النظام الاجتماعي والرؤى»، «المعايير والاختلافات»، «الأدب بين القيم الجمالية والإبداع»، «التطورات القانونية في عالم متواصل».

يعد المؤتمر فرصة متميزة للتواصل وتبادل الآراء بين العلماء والباحثين الغربيين ونظرائهم من المصريين والعرب، حول العديد من القضايا والمسائل القانونية واللغوية والأدبية والاجتماعية، بهدف التفكير في «العولمة» وتأثيرها على الأفراد (انتماءاتهم وخصوصياتهم )، والمجتمعات (آدائها ومعتقداتها)، والدول(فيما يخص عمليات إضفاء الشرعية التي تقوم بها)، وذلك سعيا لرسم صورة دقيقة وعامة التبادلات والتأثيرات بين العالمين العربي الإسلامي والغربي.

على الجانب الآخر شارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الازهر الشريف في افتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم تابعة لمؤسسة (الأخوة الإنسانية المصرية) فى المعادي والمشهرة رسميا في وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأب يؤانس لحظي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية والسكرتير السابق لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والدكتور ثروت قادس رئيس اتحاد المصريين بألمانيا، والدكتور القس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة.



قال الأزهري خلال كلمته إن هذا المشروع فيه دعم دون حدود، وهذا الحدث يسعد به كل إنسان على كل أرض مصر، مشيرًا إلى أنها فكرة مصرية وإرادة مصرية لتقديم كل وجوه الإكرام والخير للمصريين مسلمين ومسيحيين، مؤكدًا أنها رسالة بر وحب وتقدير نابعة من أعماق الروح المصرية التي نتشرف بحملها وتمثيلها.