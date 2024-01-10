"النمو السكاني وأثره على البيئة" مناقشة بثقافة الفيوم  

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر يناير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وشهدت مكتبة قلمشاة محاضرة بعنوان "النمو السكاني وأثره على البيئة"، تحدثت فيها نادرة على محمد رائدة ريفية بقلمشاه عن أشكال النمو السكاني؛ فهناك نمو منتظم وفقا لخطط موضوعة، وهناك شكل آخر يطلق عليه الانفجار السكاني وهو ما تواجهه الدولة، وتحاول بشتى الطرق الحد من تداعياته السلبية، مشيرة إلي التطور الطبي والتكنولوجي الذي يؤدي إلي انخفاض عدد الوفيات مما أدى إلى إرهاق أجهزة الدولة المختلفة لتوفير الاحتياجات، وتلبية متطلبات السكان.

وعن تداعيات المشكلة السكانية، أشارت "نادرة" إلي نقص الطعام وانخفاض مستوى التعليم، ونقص المياه، وقلة دخل الأفراد، كما تؤثر الزيادة السكانية علي حق الطفل سواء في التربية، أو التعليم، الغذاء والرعاية الصحية، مما يتسبب في العديد من المشكلات الأسرية.

من جانب آخر، نظمت مكتبة الفيوم العامة يوما ثقافيا متنوعا، حيث نفذت رضوى على-مشرف قسم البيئة بمكتبة الطفل- ورشة فنية لتصميم لوحة إرشادات بيئية من قصاصات المجلات القديمة، إلى جانب ورشة أخرى نفذها قسم الفنون التشكيلية لتعليم أساسيات الرسم، بإشراف هناء عطية مشرف الفنون التشكيلية بالمكتبة، تم خلالها تعليم الأطفال أساسيات رسم منظر طبيعى.

وقدمت رضا محمد أمينة مكتبة الطفل، ورشة حكى لقصة بعنوان "اعتنى بصحتى"، إعداد ورسوم إياد عيساوى، تؤكد القصة علي الاهتمام بصحتنا جيدا، وعدم تناول الأطعمة المكشوفة لما تسببه من مشاكل صحية، وأن نستفيد من خبرات الوالدين، وأن يهتم أصحاب المهن بعملهم، فالله يحب أن يتقن كل صاحب مهنة عمله.

"رحلة العائلة المقدسة إلى مصر".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بسنورس لقاء بعنوان "رحلة العائلة المقدسة إلى مصر"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تناول خلاله الشيخ عبد الغني محمد، الأسباب التي دفعت العائلة المقدسة للخروج من فلسطين، مشيرا أن سبب قدومها هو الخوف من بطش الملك هيرودس الذي أراد قتل المسيح خوفا على ملكه، كما استعرض محطات الرحلة، موضحا كم كانت شاقة ومليئة بالآلام والمتاعب، وتنقلت من مكان إلى آخر إلى أن استقرت في مصر. وأشار في ختام حديثه إلى أن رحلة العائلة المقدسة جاءت لتؤكد على بعض المعاني ذات الأهمية الكبيرة ومنها التسامح ونبذ التعصب، وحرية العقيدة، لتظل مصر بلد الأمن والأمان وموطن الحضارات ومهد الأديان.