الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد قتلى حرب غزة لـ 23,357 فلسطيني

قتلى غزة
قتلى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 23,357 فلسطينيا قتلوا وأصيب 59,410 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

txt

سياسي: القمة الثلاثية بالأردن تستهدف الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

txt

تعليق بلينكن على مفاوضات الأسرى في غزة وعودة الفلسطينيين

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن 147 فلسطينيا قتلوا وأصيب 243 آخرون خلال الساعات الاربع والعشرين المنصرمة.

وكشفت الصحة الفلسطينية إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول اليهم.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أفادت في وقت سابق الأربعاء بمقتل 58 فلسطينياً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق متفرقة من القطاع، بينهم 15 مواطنا لقوا مصرعهم فجر اليوم بعد قصف اسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة نوفل شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

يأتي هذا بينما تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي مستهدفة عدد من الأحياء والمنازل شرقي ووسط مدينة خان يونس ومخيمات المحافظة الوسطى بالتزامن مع استمرار محاولات القوات الاسرائيلية التوغل في عمق هذه المناطق وسط اشتباكات ضارية مع مسلحين فلسطينيين.

هذا وقد أفادت بلدية غزة صباح اليوم أن القوات الاسرائيلية "حولت غزة لمنطقة منكوبة وتعمدت تدمير كامل المرافق المدنية والانسانية والخدماتية".

مواد متعلقة

مدبولى: حرص كبير من الرئيس على مواصلة التنسيق الكامل للعمل على الوصول لحلول للأزمة في غزة

غزة تعيش على الركام.. تحليل يرصد حجم الدمار الكارثي في القطاع

الكنيست الإسرائيلي يطالب بإحراق غزة بأهلها .. تفاصيل

إسرائيل تعترف بارتفاع عدد ضحاياها خلال الحرب على غزة

الجريدة الورقية