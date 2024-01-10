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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سياسي: القمة الثلاثية بالأردن تستهدف الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

الدكتور اكرام بدر
الدكتور اكرام بدر الدين- استاذ العلوم السياسية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين التي ستُعقد في مدينة العقبة اليوم بالأردن مهمة للغاية وتأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث تستهدف التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الثلاث بشأن القضية الفلسطينية.

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وقف إطلاق النار في غزة 

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن اللقاء يأتي في إطار دبلوماسية القمة وفي ضوء الإهتمام المصري المكثف للقضية الفلسطينية وما تشهده من تطورات أخيرة منذ اندلاع الحرب في غزة، مؤكدًا أن قمة الزعماء الثلاث ستبحث قضايا مختلفة منها الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع.

جولة بلينكن بالشرق الأوسط 

وأفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القمة تأتي بالتزامن مع جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط، وفي ضوء التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وفي ضوء ما تفرضه إسرائيل من حصار وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية وما يعانيه سكان غزة من ظروف معيشية قاسية تتمثل في عدم توافر المياه والاحتياجات الإنسانية والطبية.

وقف الجرائم الإسرائيلية 

وتابع، القمة ستدعو دول العالم لإيقاف الجرائم الإسرائيلية والبحث عن حل سياسي له الأزمة التي تنعكس آثارها السلبية ليس فقط على الأطراف المباشرة ولكن على الإقليم بأكمله والعالم ككل، على حد قوله.

الرئيس السيسي يتوجه إلى الأردن 

ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية-الأردنية-الفلسطينية، التي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية.

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