استمرار أعمال الرصف بشارع محمد فريد بمدينة طهطا في سوهاج

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا، برئاسة عامر عوض، وبالتعاون مع مديرية الطرق بسوهاج، بمتابعة أعمال الرصف المستمرة بشارع محمد فريد وتفرعاته، بطول 500 متر، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تخدم تكتل الأثاث بطهطا، حيث تجري الآن أعمال الرصف بمنطقة أمام بنك مصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.