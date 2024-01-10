عاجل
عاجل.. الحوثيون يصدرون بيان بعد استهداف سفينة أمريكية
الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

استمرار أعمال الرصف بشارع محمد فريد بمدينة طهطا في سوهاج

أعمال الرصف
أعمال الرصف

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا، برئاسة عامر عوض، وبالتعاون مع مديرية الطرق بسوهاج، بمتابعة أعمال الرصف المستمرة بشارع محمد فريد وتفرعاته، بطول 500 متر، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تخدم تكتل الأثاث بطهطا، حيث تجري الآن أعمال الرصف بمنطقة أمام بنك مصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

الجريدة الورقية