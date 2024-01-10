خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

استمارة الثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن خطوات كتابة استمارة الصف الثالث الثانوي استعدادًا للتقدم للامتحانات في يونيو المقبل.

بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة

وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 14 يناير الجاري حتى يوم 22 فبراير المقبل بكافة المدارس.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة من خلال الدخول على الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/

الضغط على تسجيل الدخول

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بكل طالب

كتابة اسم المحافظة والمراكز التابعة لها

تسجيل وظيفة الأب والبيانات المطلوبة

الضغط على كلمة حفظ

طباعة الاستمارة الإلكترونية والتوجه بها إلى المدرسة التابع لها الطالب

الأوراق المطلوبة

6 صور مقاس 6*4

الاستمارة الإلكترونية

إيصال دفع المصروفات الخاصة بالثانوية العامة وقيمتها 500 جنيه

إيصال دفع رسوم الامتحانات وقيمتها 210 جنيهات

أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر

طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات

نظام جديد للثانوية العامة

وبالأمس أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعداد استراتيجية جديدة 2024- 2029، لتطوير التعليم والتعليم الفني، وأنه تم عرضها على مجلس الوزراء، تتضمن تكاتف الجهود وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها، وأنها ستقضي على بعبع الثانوية العامة.