تعرف على أهم أهداف صندوق تطوير التعليم المصري (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي أهداف صندوق تطوير التعليم المصري.

وأكد خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعملية التعليمية وصندوق تطوير التعليم، مشيرا إلى أن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل من المتغيرات التي تعمل عليها وزارة التعليم.

ربط مخرجات التعليم بسوق العمل يتمثل في التخصصات التعليمية

وأضاف أن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل يتمثل في التخصصات التعليمية، مستشهدا بأن قطاعات السياحة والتصنيع والتكنولوجيا تتطلب نوعيات من الخريجين في ذات التخصصات.

وأشار إلى أن التخصص في التعليم الفني سيوفر تكلفة مالية على الدولة والمنشأة العاملة التكلفة والتوقيت في تدريب الخريج غير المتخصص، معلقا: هناك رجال أعمال وصناع يعتمدون على المدارس المهنية التي يقبل بها الطالب؛ لتخصصه في المشروع الذي يديره أو يرأسه صاحب الشركة.

شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة

وتابع: “نرى أن مدرسة الذهب تخرج طالب يمكن عمله في قطاع الذهب، ومدرسة وي للتكنولوجيا تعد خريج متخصص في تقنية المعلومات، وهناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة في المجالات التي يتطلبها سوق العمل”.