مجلس الشيوخ يوافق علي قبول استقالة سامح عاشور

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على استقالة النائب سامح عاشور من عضوية المجلس.

وجاء ذلك بعدما استعرض رئيس المجلس، طلب النائب سامح عاشور، بالإستقالة من عضوية المجلس، وذلك للترشح فى انتخابات نقابة المحامين.

واستعرض النائب سامح عاشور طلبه، بالإستقالة، قائلا،: نقابة المحامين هى موطنى وعنوانى الذى اعتز به وأرى أهمية تضافر المحامين لرفع شأن النقابة والمهنة فى مصر

واننى ممتن للرئيس السيسى الذى منحنى شرف الوجود بالمجلس وذلك مسئولية ممتدة لصالح الوطن واكرر اعتزازى بالأعضاء بالمجلس.

واستعرض تاريخ نقابة المحامين ودورها الوطنى فى المواقف السياسية خلال الفترة الماضية ومنها 30 يونيو وطلب عاشور موافقة الأعضاء على استقالته.

واعلن المجلس موافقته على الطلب بناء على رغبة النائب، ليعلن رئيس المجلس خلو مقعده.