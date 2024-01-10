استشاري طب نفسي: اعتماد الأطفال على الشاشات الإلكترونية يعد إدمانًا

قال الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي، إن الأطفال والمراهقين ‏يعتمدون على الشاشات الإلكترونية كالهاتف المحمول بهدف التسلية وإضفاء البهجة ‏أو الحصول على المعلومة وغيرهم من الأسباب، وهذا يعد حالة من الإدمان، ‏مشيرا إلى أن فكرة الاعتماد على شيء أو شخص من أجل الشعور بالمتعة يعد ‏إدمانا وتعلقا زائدا.‏

الشاشات الإلكترونية‏

وأضاف "سليمان"، خلال حواره لبرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى والفضائية ‏المصرية، أن تطور ‏العلاقة التي تنشأ بين الطفل أو المراهق والشاشات الإلكترونية‏ يحتاج إلى فهم ‏ومراقبة من قبل الكبار، متابعا: "على الرغم من المعاناة الكبيرة الناشئة عن ‏السوشيال ميديا إلا أنها أضافت الكثير للجيل الجديد الذي كان لا يعرف أي أمور ‏حول الأحداث والأزمات الجارية".‏

التوحد مع الشاشات الإلكترونية

وتابع، أن التوحد مع الشاشات الإلكترونية والانفصال عن كل من حولي تعد حالة ‏مزعجة، لأن في التوقيت ذاته ينمو عقل الطفل أو المراهق، وهناك الكثير من ‏المعلومات المغلوطة على المواقع الإلكترونية المختلفة، وبالتالي ينتج منه أضرارا ‏كثيرة لدى الطفل أو المراهق.‏