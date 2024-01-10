استشاري طب نفسي: اعتماد الأطفال على الشاشات الإلكترونية يعد إدمانًا
قال الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي، إن الأطفال والمراهقين يعتمدون على الشاشات الإلكترونية كالهاتف المحمول بهدف التسلية وإضفاء البهجة أو الحصول على المعلومة وغيرهم من الأسباب، وهذا يعد حالة من الإدمان، مشيرا إلى أن فكرة الاعتماد على شيء أو شخص من أجل الشعور بالمتعة يعد إدمانا وتعلقا زائدا.
الشاشات الإلكترونية
وأضاف "سليمان"، خلال حواره لبرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن تطور العلاقة التي تنشأ بين الطفل أو المراهق والشاشات الإلكترونية يحتاج إلى فهم ومراقبة من قبل الكبار، متابعا: "على الرغم من المعاناة الكبيرة الناشئة عن السوشيال ميديا إلا أنها أضافت الكثير للجيل الجديد الذي كان لا يعرف أي أمور حول الأحداث والأزمات الجارية".
التوحد مع الشاشات الإلكترونية
وتابع، أن التوحد مع الشاشات الإلكترونية والانفصال عن كل من حولي تعد حالة مزعجة، لأن في التوقيت ذاته ينمو عقل الطفل أو المراهق، وهناك الكثير من المعلومات المغلوطة على المواقع الإلكترونية المختلفة، وبالتالي ينتج منه أضرارا كثيرة لدى الطفل أو المراهق.