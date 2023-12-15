استشاري: استخدام الطفل الهواتف قبل بلوغ 3 سنوات يعرضه لتأخر النطق والتلعثم

قال الدكتور نور أسامة استشاري تعديل سلوك، إنّ أول 3 سنين في حياة الطفل يوجد بها 3 مسارات عصبية تنمو في المخ لها علاقة بالتركيز والانتباه وiq وقوة الملاحظة ومهارات الحفظ والمعالجة اللغوية والبصرية والذاكرة قصيرة وطويلة المدى.

شاشات الهواتف الذكية

وأضاف "أسامة"، في حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أي إشعاع يتعرض له الطفل لأي سبب مثل شاشات الهواتف الذكية يؤخر في إفراز هذه المؤثرات، وبالتالي فإن كثرة الأطفال قبل سن الثالثة في التعرض للهواتف الذكية قد يؤدي إلى إصابتهم بتأخر النطق والتلعثم".

استخدام الهواتف الذكية

وتابع استشاري تعديل سلوك: "الإشعاع المنبعث من الشاشة يؤثر على الأطفال حتى سن 12 عاما 10 أضعاف مقارنة بأي شخص طبيعي، فلو أن الطفل قبل هذا السن استخدم شاشة الموبايل ساعة، فإنه يكون استخدمه 10 أضعاف استخدامه من جانب أي شخص عادي، وبالتالي، فإن أي طفل يجب ألا يتعرض لأي إشعاع مثل استخدام الهواتف الذكية قبل بلوغه الثالثة من عمره حتى لا يعاني من التشتيت وفرط الحركة ونقص التركيز".