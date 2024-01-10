صناع الخير والبنك الأهلي يقدمان خدمات طبية متكاملة لآلاف المواطنين بـ6 محافظات

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والبنك الأهلي المصري وعلى مدار أيام الأسبوع الماضي فى تقديم خدمات طبية متكاملة فى مجال الحد من مسببات العمي ضمن مبادرة عنيك فى عننيا للآلاف من المواطنين فى ست محافظات هي أسوان جنوبا وقنا والمنيا والفيوم والغربية وصولا إلى البحيرة شمالا.

وأعلن هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير ان قوافل مبادرة "عنيك فى عنينا" لمحاربة مسببات العمى من البنك الأهلي المصري وصناع الخير وخلال الأسبوع الماضي جابت عدد من المحافظات من أقصى جنوب مصر إلى شمالها وحرصت على تقديم خدمات طبية متكاملة ذات جودة بالمجان تماما شملت توقيع الكشف الطبى على عيون المواطنين وتقديم الادوية وتشخيص الاحتياج الى نظارات طبية وتسليمها وتشخيص الاحتياج الطبى لإرجاء عمليات طبية وإجراءها.

وأوضح عبدالفتاح أن قوافل عنيك فى عنينا نظمت المرحلة الأولى من قوافلها والتى تشمل توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية واستفاد منها فى اقصى شمال مصر فى محافظة البحيرة أهالى قرية الكنايس مركز كفر الدوار محافظه البحيره حيث تم توقيع الكشف على عيون 450 مواطنا وتوزيع قطرات علاجية على عدد 206 كما تم تشخيص احتياج 204 لنظارات طبية 83 لعمليات جراحية.

وتابع عبدالفتاح: وتواصلت خدمات قوافل عنيك فى عنيك فى عنينا من صناع الخير والبنك الاهلي المصري فى قرية الكوم الأحمر مركز فرشوط بقنا حيث تم توقيع الكشف على عيون عدد 652 مواطن وتوزيع قطرات علاجية على عدد 315كما تم تشخيص احتياج 309 لنظارات طبية و111 لعمليات جراحية ، كما استكملت قوافل عنيك فى عنينا من صناع الخير والبنك الاهلي المصري مراحل تسليم النظارات الطبية فى قرية البصيلية مركز ادفو باسوان حيث تم تسليم 232 نظارة طبية لمستفيدين من اهالى القرية كما تم توزيع عدد 168 نظارة طبية على اهالي قرية الابقعين مركز حوش عيسى بالبحيرة وفى الغربية وفى قرية شبرا مناص بقطور تم توزيع عدد 211 نظارة طبية على المستفيدين من اهالى القرية والقرى المجاورة وتم توزيع النظارات على الاهالي ممن تم توقيع الكشف عليهم وتم تشخيص احتياجهم لنظارات طبية فى المرحلة الاولى من القوافل التى تم تنظيمها بقراهم مؤخرا.

وأضاف عبدالفتاح أنه وفى مجال استكمال خدمات قوافل عنيك فى عنينا فى مجال اجراء العمليات الجراحية تم اجراء 40 عملية جراحة عيون مختلفة ل40 مواطن من اهالى قرية العزيزية مركز طامية بمحافظة الفيوم تنوعت بين ازالة مياه بيضاء وظفرة وجسم زجاجي كما تم اجراء 17 عملية جراحة عيوم لاهالي قرية السنبلاوين مركز ابوقرقاص بالمنيا ممن تم توقيع الشكف عليهم فى القافلة التى تم تنظيمها بقريتهم مؤخرا وتنوعت العمليات الجراحية بين مياه بيضاء وزرع عدسة وتثبيت عدسة وجسم زجاجي وكيس دهنى تحت مخدر.

واختتم عبدالفتاح أن التعاون بين البنك الأهلي وصناع الخير مستمر فى الفترات القادمة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة فى مجال محاربة العمى لأكبر عدد ممكن من اهلنا فى قرى مبادرة حياة كريمة وكل القرى الأشد احتياجا فى أنحاء الجمهورية.