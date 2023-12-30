السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صناع الخير: الشعب المصري قدم ملحمة كبيرة في دعم أهالي غـزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

قال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف استطاع أن يقدم مساعدات داخلية وخارجية لأهالينا في قطاع غزة، وقبلها قدم مساعدات لليبيين وقت كارثة إعصار درنة.

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تجهيز المساعدات والقوافل

وأضاف عبدالفتاح، خلال حوار عبر فضائية "إكسترانيوز"، أنه خلال 48 ساعة من بداية العدوان على قطاع غزة، بدأت مؤسسات التحالف تجهيز المساعدات والقوافل، وتضمنت 108 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والمخيمات والأدوية وغيرها.

المساعدات الإنسانية 

وتابع المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني، أنه حتى الآن حضر التحالف 1030 شاحنة من المساعدات الإنسانية بجهود كبيرة من المتطوعين، مؤكدًا أن الشعب المصري قدم ملحمة كبيرة في تقديم المساعدات لأهالينا بقطاع غـزة.

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