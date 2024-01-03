بالصور.. صناع الخير تصل بمبادرة "صناع الدفا" للأسر الأولى بالرعاية بقرى البحيرة

بدأت صباح اليوم مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإطلاق مبادرتها "صناع الدفا" لتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في معظم قرى مراكز محافظة البحيرة، تحت رعاية وبإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق والتعاون مع السيدة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية القاعدية.

تم اطلاق المبادرة باصطفاف السيارات المحملة بالدفعة الأولى من بطاطين الشتاء امام ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور بحضور كامل غيطاس السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من قيادات مؤسسة صناع الخير .

من جانبها أشادت الدكتور نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة ، بجودة الخدمات التي تقدمها صناع الخير للتنمية عضو التحالف والدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسة ، في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، ورفع العبء عن كاهلهم، معربة عن شكرها وتقديرها لمسئولي المؤسسة، على اطلاق مبادرة "صناع الدفا"، بتوفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة ومن أجل دعم غير القادرين لمواجهة الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، خاصة مع إستمرار أزمة إنتشار فيروس كورونا بدأت في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية ، موضحاً أن توزيع بطاطين الشتاء علي غير القادرين من خلال مبادرة «صناع الدفا» تعكس إستراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر إحتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع إستهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي مدير إدارة المشروعات بصناع الخير مبادرة صناع الدفا فى محافظة البحيرة سوف تقوم بتوزيع بطاطين الشتاء على الاسر الأولى بالرعاية في عدد كبير من قرى مراكز المحافظة المختلفة ففي مركز دمنهور سوف يتم التوزيع في قرى الشراقوة والمنشية ودنشال وفى مركز حوش عيسى سوف يتم التوزيع فى قرى الابقعين وإصلاح بولاد وعلي بن أبي طالب وفى مركز أبو المطامير سوف يتم التوزيع في قرى الحلاوجة وكدوه الوزارة والوزارة وأبو هيبه وفى مركز كفر الدوار سوف يتم البدء بالتوزيع في قري الكنائس وكوم البركة والوسطانية والدوار وسيدي غازي وفى مركز أبو حمص سوف يتم التوزيع فى قري الجرادات وطناشي وكوم صهيب ومصطفي اغا وفى مركز الدلنجات سوف يتم التوزيع في قري كفر لحيمر ويوسف عبدالنبي