وزير الرياضة يهنئ هنا جودة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

هنأ وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، لاعبة منتخب تنس الطاولة هنا جودة بعد فوزها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فئة أفضل ناشئ عربي.



أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها في المحافل القارية والدولية، الأمر الذى يعود بالفائدة على الرياضة المصرية ويضعها في مصاف الدول الكبرى.



وكانت هنا جودة بطلة تنس الطاولة المصرية ولاعبة النادي الأهلي، قد تواجدت ضمن القائمة النهائية، بعد فوزها بلقب بطولة إفريقيا 2023 لتنس الطاولة على حساب دينا مشرف.