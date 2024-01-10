ماكرون يشكل الحكومة الفرنسية برئاسة أصغر رئيس للوزراء بتاريخ البلاد

يشكل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه الجديد، جابرييل أتال، اليوم الأربعاء، مجلس وزراء، بعد يوم واحد من تعيين ماكرون الحليف البارع في وسائل الإعلام البالغ من العمر 34 عاما لبث حياة جديدة في ولايته الثانية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد وعد أتال بأن يكون جريئا وسريعا لمساعدة الطبقة الوسطى على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يشير إلى رغبة ماكرون في تجاوز الإصلاحات المثيرة للانقسام وتحسين فرص حزبه الوسطي في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.

ولم يتسرب سوى القليل عن تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من أن جيرالد دارمانين أخبر وسائل الإعلام الفرنسية أنه واثق من أنه سيبقى وزيرا للداخلي حيث أنه مسؤول، من بين أمور أخرى، عن الأمن لأولمبياد باريس هذا الصيف.

كما بدا وزير المالية برونو لو مير، الذي كان في منصبه لمدة سبع سنوات - استقرار نادر في هذا الدور بالمعايير الفرنسية - حريصا أيضا على البقاء وكشف النقاب عن خططه في الوزارة طوال العام في خطاب يوم الاثنين.

ومن المرجح أن يؤدي التعديل إلى تكثيف السباق في معسكر ماكرون لخلافته في الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2027، حيث ينظر إلى رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب ودارمانين ولو مير على أنهم مرشحون محتملون - إلى جانب أتال.

ولم يكن من الواضح متى سيتم تعيين الفريق الحكومي الجديد، حيث أخبر رئيس مجلس الشيوخ جيرارد لارشر تلفزيون TF1 الفرنسي أن أتال أخبره أنه يمكن القيام بذلك في نهاية الأسبوع تقريبا.

وأثر الاستياء العام الواسع النطاق بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وإصلاح المعاشات التقاعدية المتنازع عليها في العام الماضي بشكل خطير على تصنيفات ماكرون، وفرصة في اقتراع الاتحاد الأوروبي، حيث يتخلف حزبه بشكل سيئ عن اليمين المتطرف لمارين لوبان.

كما أظهرت الاستطلاعات أتال كواحد من أكثر السياسيين شعبية في فرنسا في الأشهر الأخيرة. وقد أصبح مواليا لماكرون، وأصبح اسما مألوفا كمتحدث رسمي حكومي خلال وباء كوفيد واكتسب سمعة كمتواصل سلس.