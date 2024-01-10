الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع سير أعمال الامتحانات

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات، والوجه البحري؛ جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال لجان الامتحانات بكليات فرع البنات.

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نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يفتتح منفذ بيع منتجات زراعية

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رئيس جامعة الأزهر ونائباه يتفقدون لجان امتحانات الدراسات الإسلامية والزراعة

متابعة لجان الامتحانات

تضمنت الجولة متابعة لجان الامتحانات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، والاطمئنان على سير العمل داخل اللجان، واطمئن نائب رئيس الجامعة على أسئلة الامتحانات، ووجود أستاذ المادة، والإشراف الطبي على مدار الساعة، وتفقد أيضًا لجان الامتحانات داخل كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، واطمأن على انتظام العمل داخل اللجان، وتابع أيضًا أعمال الصيانة والتجديد التي تجري داخل الكلية، إضافة إلى متابعة سير العمل بالمسجد الموجود بحرم فرع البنات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سامية أبو فرحة، عميدة كلية العلوم، والدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات، وسعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، والأستاذة منال حافظ، مديرة الأمن الإداري بفرع البنات.

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