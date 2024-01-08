نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يفتتح منفذ بيع منتجات زراعية

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ورئيس مجلس إدارة مركز المنتجات الزراعية وبحوثها، منفذ منتجات مركز المنتجات الزراعية وبحوثها التابع لكلية الزراعة، في ميدان أسماء الله الحسنى بمدينة أسيوط، يرافقه الدكتور أحمد يوسف مدير المركز وأعضاء مجلس إدارة مركز المنتجات الزراعية وبحوثها وعمداء كليات الفرع والأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي.

منفذ بيع منتجات وحدة تصنيع الألبان التابعة لجامعة الأزهر بأسيوط

ويوفر المنفذ بيع جميع منتجات المركز والوحدات التابعة له، من منتجات وحدة تصنيع الألبان من الألبان والآيس كريم والزبادي والسمن والعسل ومنتجات وحدة تصنيع المنظفات الصناعية و منتجات مزرعة الدواجن من البيض واللحوم البيضاء ومزرعة الإنتاج الحيوانى ، بأسعار تنافسية وجودة فائقة.

نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح مزرعة الإنتاج الحيواني بأسيوط

كما افتتح نائب رئيس جامعة الأزهر مزرعة الإنتاج الحيواني التي تضاف إلى سلسلة نجاحات المركز والتي يشرف عليها الأستاذ الدكتور محترم عبدالله والدكتور أحمد عنتر وتضم سلسلة من الجاموس والابقار ذات سلالات ممتازة التي تتحمل الظروف البيئة المتغيرة وتقدم المزرعة منتجات اللحوم والألبان ذات الجودة العالية، كنا تضم المزرعة أفضل آلآت الحلب التي توفر سرعة الحلب وضمان نظافة الألبان وجودتها.

وأكد الدكتور محمد عبدالمالك حرص فرع الجامعة للوجه القبلي بجانب رسالته التعليمية على تقديم الخدمات للمجتمع المدني والتي من شأنها الإسهام فى تخفيف الأعباء على العاملين بفرع الجامعة وكذلك مواطني محافظة أسيوط، كما قدم جزيل الشكر لجميع السادة أعضاء مجلس إدارة مركز المنتجات الزراعية وبحوثها والسادة الإداريين على المجهودات الكبيرة والتطوير المستمر للمركز والوحدات التابعة التي تزيد يوما بعد يوم، سائلا المولى عز وجل أن يديم علينا التوفيق والنجاح لجميع كليات الجامعة.

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني

جانب من الزيارة وافتتاح منافذ بيع مركز المنتجات الزراعية ومزرعة الانتاج الحيواني