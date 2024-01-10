الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف المسعفين والطواقم الطبية في غزة

قالت نبال فرسخ، مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنظومة الصحية في غزة والمسعفين والطواقم الطبية بشكل متعمد.

العدوان على غزة خلف حتى الآن 326 شهيدا من الطواقم الطبية

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العدوان على غزة خلف حتى الآن 326 شهيدا من الطواقم الطبية وخروج 60 مركبة إسعاف عن الخدمة و100 معتقل من الكوادر الصحية، مؤكدة أن 13 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي و8 من الطواقم قيد الاعتقال.

الاحتلال يكثف من استهدافه للمستشفيات

وتابعت أن الاحتلال يكثف من استهدافه للمستشفيات، كما أن المسيرات التي تطلق النار تجاه المستشفيات أو حتى الاستهداف المباشر بالقصف المدفعي، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني يدير مستشفى الأمل بخان يونس، وشهدنا هجمات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية.