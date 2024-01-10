إسرائيل تعترف بارتفاع عدد ضحاياها خلال الحرب على غزة

كشف الإعلام العبري، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب مع حركة حماس إلى 520 قتيلا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مصرع ضابط جديد من عناصره خلال المعارك في وسط قطاع غزة.، يبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف الاحتلال إن الرقيب من الدرجة الأولى (احتياط) الكانا نيولاندر قُتِـ ــل أمس خلال معارك في وسط قطاع غزة.

ويُعد هذا الضابط رقم 186 الذي يلقى حتفه في الهجوم البري الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

ولفت جيش الاحتلال إلى أن ضابطاً احتياطياً من لواء يفتاح أصيب بجروح خطيرة خلال المعركة التي قُتـ ـل فيها نيولاندر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.