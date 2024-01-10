الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تعترف بارتفاع عدد ضحاياها خلال الحرب على غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

كشف الإعلام العبري، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب مع حركة حماس إلى 520 قتيلا.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف المسعفين والطواقم الطبية في غزة

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مداهمة عشرات المنازل بمخيم جنين من قبل الاحتلال واعتقال وإصابة العشرات

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مصرع ضابط جديد من عناصره خلال المعارك في وسط قطاع غزة.، يبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 وأضاف الاحتلال إن الرقيب من الدرجة الأولى (احتياط) الكانا نيولاندر قُتِـ ــل أمس خلال معارك في وسط قطاع غزة.

ويُعد هذا الضابط رقم 186 الذي يلقى حتفه في الهجوم البري الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

ولفت جيش الاحتلال إلى أن ضابطاً احتياطياً من لواء يفتاح أصيب بجروح خطيرة خلال المعركة التي قُتـ ـل فيها نيولاندر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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