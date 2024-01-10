رئيس مياه القناة: متابعة مستمرة لأعمال الملس والتطهير للصرف الصحي

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، علي متابعته لأعمال الحملة المكبرة لعمليات الملس والتطهير لخطوط وبيارات ومطابق شبكات الصرف الصحي في محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة بنطاق محافظات القناة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي، مؤكداً أنه خلال تلك الحملة تمكنا بمحافظات " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، من القضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني.

واضاف رئيس مياه وصرف القناة، إن تنفيذ عمليات الملس والتطهير يشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية وغرف وبيارات وبالوعات الصرف الصحي بالأحياء والمناطق المخدومة بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بالمعدات المتمثلة في أدوات التسليك وسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي، في الأماكن المخصصة لأعمال التطهير.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه شدّد على جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور والمتابعة المستمرة علي محطات الرفع وخطوط شبكات خطوط الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، والعمل علي حلها فوراً، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين بمحافظات إقليم القناة بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف تفتيش مطابق الصرف الصحي، وذلك حتى لا يحدث انسداد لخطوط وشبكات الصرف الصحي، ويسبب طفوحات للمياه، وحفاظًا على شبكة الصرف الصحي، وضرورة الإبلاغ الفوري عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، والمساعدة في القبض على اللصوص، بهدف التصدي لتلك الظاهرة.