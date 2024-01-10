يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مواجهة صعبة أمام نظيره فولهام، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام بنصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

في خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، جرافنبرخ.

في الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز

ويلعب فريق ليفربول مباراة اليوم أمام فولهام فى ظل غياب النجم المصرى محمد صلاح هداف ليفربول، عن المشاركة مع الريدز خلال الفترة الحالية بسبب تواجده في معسكر منتخب مصر استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

ويستضيف ليفربول على ملعبه «الأنفليد» ضيفه فريق فولهام، في كأس الرابطة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة