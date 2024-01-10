هنريك رودل: هدفنا أن نصبح الأفضل في أفريقيا

تحدث الألماني هنريك رودل المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة السلة عن تجربته الجديدة مع الفراعنة بعد التعاقد معه بشكل رسمي.

وقال رودل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "وجودي مع منتخب مصر شرف لي، اشكر الاتحاد المصري على تقديم لي هذه الفرصة لتدريب الفراعنة، أملك الخبرة الكافية للعمل مع اللاعب المصري بعد عملي من قبل مع الاتحاد السكندري". وتابع "سأكمل ما قام به روي رانا مع منتخب مصر وساواصل العمل مع الفراعنة، لقد قام روي رانا بعمل رائع من قبل ونجح في التأهل لكأس العالم".

وأضاف "روي رانا نصحني بقبول المهمة مع منتخب مصر، المنتخب المصري أصبح من مصادر القوة في إفريقيا".

وواصل "سأصل القاهرة يوم الخميس أو الجمعة إلى القاهرة، سأقابل مجلس الإدارة وسأعمل مع اللاعبين على أن نتقدم للأمام، يتم العمل حاليا مع المسئولين حول إمكانية إقامة مباريات ودية قبل بدأ تصفيات إفريقيا".

وأردف رودل "بالنسبة للجهاز المعاون أشعر بالراحة مع الجهاز المعاون السابق لروي رانا وسأتحدث معهم بعد الحضور إلى مصر، المفاوضات مع عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد كانت سهلة ولم تأخذ وقت طويل للموافقة عليها".

مضيفًا "عقلية اللاعب المصري لا تختلف كثيرًا عن عقلية اللاعب الأوروبي، مستوى المهارة في أوروبا أكبر بسبب قوة الاحتكاك، أرغب في ايصال رسالة للعالم أن كرة السلة المصرية مطورة للغاية وأسعى أن يكون منتخب مصر هو الأفضل والأقوى في إفريقيا".

وأختتم رودل تصريحاته "عاصم مرعي وعمرو الجندي لاعبان مهمان وسأتحدث معهما من أجل التراجع عن قرار الإعتزال، وعن ذكرياتي في مصر، أحب السير على كورينش الأسكندرية والأكل هناك وأتطلع لزيارة أصدقائي هناك مرة أخرى".