هنريد رودل مديرًا فنيًا لمنتخب السلة

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة موافقته على التعاقد مع الألماني هنريك رودل لتولي مهمة المدير الفني الفني لمنتخب مصر.





وفتح عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات خطوط اتصال خلال الأيام الماضية مع هنريك رودل المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا من أجل قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة وأنهى معه كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد. ووقع رودل صاحب الـ 54 عامًا على عقود تدريب المنتخب الوطني مع الاتحاد المصري لكرة السلة إلكترونيًا ليصبح مديرًا فنيًا للفراعنة.

ومن المقرر أن يصل هنريك رودل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدأ مهمته مع المنتخب الوطني.

منتخب مصر يغادر إلى كوت ديفوار

وعلى صعيد منافسات كرة القدم ن غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول منذ قليل مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.