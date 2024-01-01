التموين: احتياطي القمح والزيت يكفي 4.3 شهر والسكر 5.3 شهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطى السلع الأساسية يبلغ ٤.٣ شهراً للقمح و١.٣ شهراً للارز التموينى و٥ أشهر للسكر و٤.٣ شهراً للزيت التموينى والمكرونة ٢.٤ شهر والدواجن المجمدة ١٤.٢ شهر.

وذكرت الوزارة فى بيان حصاد إنجازات الوزارة فى عام ٢٠٢٣ أن حجم توريدات القمح المحلي بلغت 3.79 مليون طن خلال عام 2023 و حجم توريدات القمح المستورد نحو 4 مليون طن تقريبا خلال نفس العام، بلغ اجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال نحو ( 389 ) الف طن تقريبا منهم ( 5.5 ) الف طن زيت خام صويا محلي.

وبلغ اجمالي ما تم تدبيره من الأرز نحو 50 ألف طن أرز هندي خلال وبلغ حجم التعاقدات لتدبير سلعة المكرونة نحو 46.600 طن و تم توريد 21.000 طن، كما تم التعاقد على توريد 525 طن دواجن مجمدة تم توريد منها 353 طن حتى الان، وبلغ حجم التعاقدات على الدواجن مجمدة مستوردة برازيلي 25 الف طن خلال 2023 و 600 طن مجزءات دواجن . بلغ حجم التعاقدات لتوريد 1000 طن فخذة دواجن مستورد خلال 2023 و 840 طن ورد منها بالفعل .5000 طن لحوم مجمدة برازيلي تم التعاقد عليها خلال 2023 .