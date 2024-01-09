شهر طوبة يتصدر جوجل.. أيام الصقيع تبدأ في مصر

تصدر شهر طوبة، مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة في مصر، وشعور المواطنين بموجة صقيع.

هيئة الأرصاد الجوية أعلنت انخفاض قيم درجات الحرارة، بما عزز اعتقاداً سائداً بين المواطنين، وذلك بالتزامن مع دخول شهر طوبة في مصر، ودائماً ما يربط المواطنين بين حلول شهر طوبة، أحد الأشهر في التقويم القبطي، بانخفاض درجات الحرارة إلى حد كبير، ويؤكد ذلك المثل الشعبي "طوبة يخلي الصبية كركوبة".

شهر طوبة أبرد شهور العام

ويعرف المصريون شهر طوبة أنه أبرد شهور العام، ويُنتظر انتهاؤه يوم 7 فبراير، حيث ينتمي هذا الشهر إلى التقويم القبطي المصري، وهو مكون من 12 شهراً تبدأ بشهر "توت" وتنتهي بشهر "مسري".

ويحل طوبة، وهو الشهر الخامس في التقويم القبطي، بعد انتهاء الشهر الرابع "كهيك"، ويبدأ في أحد يومي 9 أو 10 يناير من كل سنة ميلادية.

طوبة أول أشهر موسم النمو في مصر القديمة

فيما قال رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الدكتور محمد علي فهيم، إن هذا الشهر معروف بأنه أول أشهر موسم النمو في مصر القديمة، ويليه شهرا "أمشير" و"برهمات" في الموسم نفسه.

وأضاف فهيم، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن مصطلح "طوبيا" المأخوذ عنه اسم الشهر، يعني التطهير، ويتميز بهطول الأمطار وتخصيب الأراضي.

بيان الأرصاد الجوية تزامنا مع شهر طوبة

وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، بياناً أكدت فيه انخفاض قيم درجات الحرارة على غالبية مناطق الجمهورية، بواقع 3 إلى 4 درجات مئوية.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك إن الطقس خلال ساعات النهار سيكون بارداً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على أن يكون دافئاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونوهت الهيئة بأن البرودة ستشتد خلال ساعات الليل على غالبية المناطق، يصحبها تكوّن صقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأكدت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستبلغ 19 درجة مئوية، على أن تكون الصغرى 11 درجة فقط.