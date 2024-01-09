مع بداية شهر طوبة.. انخفاض درجة الحرارة غدًا 4 درجات

بدأ اليوم شهر طوبة أكثر الشهور برودة خلال العام ويستمر حتى يوم 7 فبراير المقبل، لذا يهتم الكثيرون بالاطلاع على حالة الطقس والأحوال الجوية لأخذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج من المنزل.

وتصدر شهر طوبة محرك البحث جوجل بمصر، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية انخفاض درجات الحرارة غدًا االأربعاء الموافق 10 يناير 2024، على أغلب الأنحاء بقيمة 3 أو 4 درجات.

وكشفت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توقعاتها بشأن الأحوال الجوية موضحة أن يشهد غدًا طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وتوقعت الهيئة احتمالية هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية واقصى جنوب سلاسل البحر الأحمر، تكون خفيفة في المساء على مناطق من جنوب الوجه البحري وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 10-1-2024