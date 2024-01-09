مع بداية شهر طوبة.. انخفاض درجة الحرارة غدًا 4 درجات
بدأ اليوم شهر طوبة أكثر الشهور برودة خلال العام ويستمر حتى يوم 7 فبراير المقبل، لذا يهتم الكثيرون بالاطلاع على حالة الطقس والأحوال الجوية لأخذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج من المنزل.
وتصدر شهر طوبة محرك البحث جوجل بمصر، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية انخفاض درجات الحرارة غدًا االأربعاء الموافق 10 يناير 2024، على أغلب الأنحاء بقيمة 3 أو 4 درجات.
وكشفت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توقعاتها بشأن الأحوال الجوية موضحة أن يشهد غدًا طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.
وتوقعت الهيئة احتمالية هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية واقصى جنوب سلاسل البحر الأحمر، تكون خفيفة في المساء على مناطق من جنوب الوجه البحري وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متفرقة.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 10-1-2024
- درجة الحرارة في القاهرة العظمى 19 الصغرى 11
- درجة الحرارة في العاصمة الإدارية العظمى 19 الصغرى 11
- درجة الحرارة في بنها العظمى 19 الصغرى 11
- درجة الحرارة في دمنهور العظمى 19 الصغرى 12
- درجة الحرارة في المنصورة العظمى 20 الصغرى 12
- درجة الحرارة في الزقازيق العظمى 20 الصغرى 12
- درجة الحرارة في شبين الكوم العظمى 20 الصغرى 13
- درجة الحرارة في طنطا العظمى 19 الصغرى 11
- درجة الحرارة في دمياط العظمى 19 الصغرى 12
- درجة الحرارة في بورسعيد العظمى 19 الصغرى 12
- درجة الحرارة في الإسماعيلية العظمى 20 الصغرى 12
- درجة الحرارة في السويس العظمى 19 الصغرى 10
- درجة الحرارة في العريش العظمى 21 الصغرى 10
- درجة الحرارة في رفح العظمى 21 الصغرى 09
- درجة الحرارة في رأس سدر العظمى 21 الصغرى 10
- درجة الحرارة في نخل العظمى 20 الصغرى 03
- درجة الحرارة في كاترين العظمى 14 الصغرى 03
- درجة الحرارة في الطور العظمى 25 الصغرى 18
- درجة الحرارة في طابا العظمى 23 الصغرى 12
- درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 24 الصغرى 16
- درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 18 الصغرى 13
- درجة الحرارة في العلمين الجديدة العظمى 18 الصغرى 11
- درجة الحرارة في مطروح العظمى 17 الصغرى 13
- درجة الحرارة في السلوم العظمى 16 الصغرى 11
- درجة الحرارة في سيوة العظمى 18 الصغرى 03
- درجة الحرارة في رأس غارب العظمى 22 الصغرى 15
- درجة الحرارة في الغردقة العظمى 25 الصغرى 15
- درجة الحرارة في سفاجا العظمى 26 الصغرى 15
- درجة الحرارة في مرسى علم العظمى 26 الصغرى 15
- درجة الحرارة في الفيوم العظمى 20 الصغرى 11
- درجة الحرارة في بني سويف العظمى 20 الصغرى 08
- درجة الحرارة في المنيا العظمى 18 الصغرى 07
- درجة الحرارة في أسيوط العظمى 19 الصغرى 08
- درجة الحرارة في سوهاج العظمى 19 الصغرى 09
- درجة الحرارة في قنا العظمى 26 الصغرى 13
- درجة الحرارة في الأقصر العظمى 26 الصغرى 11
- درجة الحرارة في أسوان العظمى 27 الصغرى 15
- درجة الحرارة في الوادي الجديد العظمى 24 الصغرى 10
- درجة الحرارة في أبوسمبل العظمى 26 الصغرى 13
- درجة الحرارة في شلاتين العظمى 28 الصغرى 20
- درجة الحرارة في حلايب العظمى 27 الصغرى 19
- درجة الحرارة في أبورماد العظمى 28 الصغرى 19
- درجة الحرارة في رأس حدربة العظمى 27 الصغرى 19