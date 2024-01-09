يعاني سرطان البروستاتا.. تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي

تصدر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج السرطان.

وبسبب شعور وزير الدفاع الأمريكي بأزمة صحية اضطر للدخول إلى المستشفى في الأول من يناير الجاري، وهو الأمر الذي أثار أزمة كبيرة في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

فيما قال مركز والتر ريد الطبى العسكرى فى ولاية ماريلاند الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خضع لعملية جراحية بسيطة لعلاج السرطان.

الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي

بينما أوضح المركز الطبي، أن “شفاء أوستن بعد جراحة بسيطة لعلاج السرطان سيكون بطيئا لكنه سيتعافى بالنهاية”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أكدت أمس الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لديه ثقة كاملة في وزير الدفاع لويد أوستن، على أثر الأزمة التي أثيرت مؤخرا بعد دخول الأخير المستشفى دون إخطار الإدارة الأمريكية.

وأوضحت المتحدث باسم البيت الأبيض، من على متن الطائرة التي تقل الرئيس بايدن إلى كارولاينا الجنوبية أن "المهم هو أن يعود "أوستن" إلى البنتاجون".

مرض خطير يعاني منه وزير الدفاع الأمريكي

بينما قال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، في بيان الأحد، إن وزير الدفاع لويد أوستن لا يزال في المستشفى داخل مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، لكنه يتعافى بشكل جيد وفي حالة معنوية جيدة.

اكتشف مرضه بسرطان البروستاتا مطلع ديسمبر

وأضاف المتحدث باسم البتاغون: منذ استئنافه مهامه مساء الجمعة، تلقى الوزير تحديثات تشغيلية وقدم التوجيه اللازم لفريقه في وزارة الدفاع الأمريكية، ولفت إلى أن البنتاغون لا يعرف بعد موعد خروج أوستن من المستشفى، حيث تواجد أوستن بها منذ اليوم الأول من الشهر الحالي، بعد تعرضه لمضاعفات عملية جراحية.

وذكر البنتاجون، إن الوزير أوستن اكتشف مرضه بسرطان البروستاتا مطلع ديسمبر 2023، وواجه مضاعفات بعد أن أجرى عملية لسرطان البروستاتا يوم 22 ديسمبر.

وتابع: الوزير أوستن لم يفقد الوعي أبدا وعملية الشفاء بطيئة، ويتمتع بإمكانية الوصول التام عبر الاتصالات الآمنة المطلوبة، ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم.