الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أوستن يوجه رسالة لإسرائيل: عليكم بذل ما في الوسع لإيصال المساعدات لغزة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، أنه يجب على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

توجيه عاجل من وزير الدفاع الأمريكي

txt

أوستن يشدد على التزام أمريكا بمركزية رابطة جنوب شرق آسيا

txt

سيناتورة أمريكية تقترح تخفيض راتب "أوستن" إلى دولار واحد


شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على التزام الولايات المتحدة بمركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا باعتبارها ركيزة أساسية لجهود الولايات المتحدة لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وجاء ذلك خلال اجتماعات أوستن مع نظرائه على هامش الاجتماع السنوي العاشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا في إندونيسيا، وذلك بعد عام واحد من رفع الولايات المتحدة علاقتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم - أنه خلال لقاءات أوستن بنظرائه شرح بالتفصيل كيف يساهم التعاون الأمني ​​الأمريكي مع شركاء رابطة دول جنوب شرق آسيا في جعل المنطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا. 

كما ناقش أوستن دعم الولايات المتحدة لرؤية إقليمية مشتركة وحدد التحديات التي تواجه تلك الرؤية، بما في ذلك الأنشطة القسرية لجمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي، والأزمة المستمرة في ميانمار، وأنشطة الانتشار النووي المزعزعة للاستقرار في كوريا الشمالية، والصراعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.
 وحذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت من العمليات العسكرية في لبنان، مشيرا إلى أن أوستن طلب من إسرائيل تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة مع حزب الله.

وأبلغ جالانت أبلغ نظيره الأميركي بأن سياسة إسرائيل تقوم على عدم فتح جبهة ثانية في لبنان، إلى جانب غزة، وأكد أنه لا يعتقد أن هذا السيناريو سيحدث.

ولفت الموقع الإخباري إلى أن جالانت أبلغ نظيره الأميركي بأن حزب الله يصعد هجماته وأنه "يلعب بالنار"، حسب تعبيره.

مواد متعلقة

النمنم: النحاس باشا رفض مشروع بريطانيا لتقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام

أسامة شعث: الكيان الإسرائيلى ارتكب كل أنواع جرائم الحرب

متحدث اليونيسف بالشرق الأوسط: نناشد العالم لفتح جميع المعابر لإنقاذ أطفال غزة

اليونيسف في مصر: نسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم

مشادات حادة في الكنيست بين بن غفير وعائلات الأسرى الإسرائيليين.. شاهد

"أكسيوس": مستشار بايدن بإسرائيل لإجراء مباحثات لتجنب الحرب مع لبنان (فيديو)

دخول 160 من مزدوجي الجنسية لمعبر رفح قادمين من غزة

اقتصادي: الصادرات المصرية مرشحة للزيادة بنهاية 2023
الجريدة الورقية