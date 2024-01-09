باحث: لبنان دولة شبه منهارة ولا يتحمل تبعات الحرب

أكد جورج سولاج، رئيس تحرير جريدة الجمهورية اللبنانية، أن هناك تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلي وهناك سباق بين التصعيد الميداني وبين المساعي الدولية من أجل عدم توسيع الحرب في جنوب لبنان، مشددًا على أن هناك عمليات متبادلة بين بدأت تأخذ مدى وقوة أكبر من السابق.

جنوب لبنان

وأوضح "سولاج"، أن القتال بين حزب الله والجيش الإسرائيلي توسع وأصبح على مساحة 24 كيلو متر عرض و100 كيلو متر طولًا، مشددًا على أن هذه مساحة أكبر من المساحة الدائرة عليها حرب غزة، مؤكدًا أن المعلومات تؤكد أن الحرب الواسعة غير مرجحة لأسباب عديدة منها الضغوط الأمريكية لإيجاد حلول لضبط الوضع الميداني وفي الجانب الأخر إيران لا تريد توسيع الحرب.

وشدد على أن إسرائيل تسعى لاستدراج لبنان إلى فخ توسيع هذه الحرب، ولا قرار من جهة لبنان أو حزب الله لتوسيع الحرب، مؤكدًا ان التقارير الواردة من الميدان تأكيد على أن ضربات حزب الله على إسرائيل قوية ومؤثرة، منوهًا بأن اليوم كان هناك عملية نوعية لحزب الله وتمكن من إرسال مسيرات واخترقت وقصفت مقر قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية.

وأضاف أن المواجهة الشاملة بين حزب الله وإسرائيل ستؤدي إلى دمار كبير، متابعًا: "لا أحد في لبنان يتحمل يريد الحرب ولا نستطيع تبعات الحرب"، موضحًا أن لبنان شبه منهارة ولا تستطيع تحمل كلفة هذه الحرب.