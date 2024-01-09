6 أطعمة مفيدة لتناولها على معدة فارغة

لا يمكن تناول كل الأطعمة على معدة فارغة فمن المهم ألا يزيد الطعام من حموضة المعدة ولا يؤذي الأغشية المخاطية، ما هي الأطعمة التي يمكنك تناولها دون خوف؟

وعلى وجه الخصوص، يوصي خبراء التغذية بتناول المكسرات على معدة فارغة، ويحتوي هذا المنتج على تركيبة متوازنة من البروتينات والدهون والكربوهيدرات، ويحتوي أيضًا على أحماض دهنية صحية تعمل على تحسين حالة الجهاز القلبي الوعائي ووظيفة الدماغ بالإضافة إلى ذلك، فإن المكسرات التي يتم تناولها على معدة فارغة تعمل على تطبيع حموضة عصير المعدة.

يمكنك ويجب عليك أيضًا تناول عصيدة الحنطة السوداء على معدة فارغة.، ويمتص جسم الإنسان الحنطة السوداء بسهولة ولها خصائص معادلة ضغط الدم وتهدئة الجهاز العصبي وتحفيز الجهاز الهضمي بلطف.

منتج آخر مفيد عند تناوله على معدة فارغة هو الخبز الخالي من الخميرة، واستخدامه يوقظ الجهاز الهضمي ويطبيع عمله بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الخبز مصدراً غنياً بالكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الفسيولوجية والصباح هو الوقت المثالي لتناول الكربوهيدرات.

خيار رائع لتناول الطعام على معدة فارغة هو دقيق الشوفان، ويحتوي الشوفان على نسبة عالية من البروتينات التي تعمل على تجديد الأنسجة والخلايا ويعمل دقيق الشوفان على المعدة كدواء، فهو يغلف الغشاء المخاطي ويحميه من عمل الأحماض بالإضافة إلى ذلك، الشوفان له تأثيرات مضادة للسرطان.

ومن المفيد أيضًا تناول بيض الدجاج (غير المقلي) على معدة فارغة، حيث يمتص الجسم هذا المنتج جيدًا، وقد تبين أيضًا أن الأشخاص الذين يتناولون البيض على الإفطار يتناولون سعرات حرارية أقل على مدار اليوم.

العسل، إن ملعقة العسل التي يتم تناولها على الريق هي في جوهرها "طاقة" طبيعية للجسم، تناول العسل بهذه الطريقة يحفز نشاط الدماغ ويعزز إنتاج السيروتونين "هرمون الفرح".