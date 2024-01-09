الثلاثاء 09/يناير/2024 - 09:02 م 1/9/2024 9:02:19 PM

فى نظرة واضحة لما تقوم به أمريكا من دعم كبير ومفتوح المدى لإسرائيل فى السلاح المنتج حديثًا ومن مخازنها السرية عند الكيان الصهيونى يجعلنا كشعوب عربية نعتبر الآن أن أمريكا ليست صديقة فهى بدعمها بأحدث الأسلحة الفتاكة والمقارنة هنا بين شعب أعزل لا يملك من قوة الدفاع عن نفسه إلا القليل من الأسلحة البسيطة يعتبر انتصارًا ضد القوة الغاشمة التى تمارس التطهير العرقى وعلى مدار أكثر من 4 أشهر حرق وتدمير وممارسة الجبروت ضد شعب أعزل ومحاولة تهجيره بالقوة خارج وطنه بالإرهاب والتصفية ما هو إلا عمل جبان تقف وراءه الآلة العسكرية الأمريكية ولولا الدعم الأمريكى ما استمرت الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المروعة وتحمل الشعب الفلسطينى الصامد الضربات التدميرية المتتالية من جيش مدعوم دعمًا عسكريًا وماديًا وفى المقابل مقاومة لو امتلكت 30% من هذه الأسلحة الحديثة من صواريخ لقضت على إسرائيل تمامًا ولماذا ذلك؟ لأن المقاوم الفلسطينى يدافع بمبدأ النصر أو الشهادة دفاعًا عن أرضه وعرضه مؤمن بقضية أم جيش الصهيونى فهو جيش معتد وجنوده مرتزقة يحاربون من أجل المال والمعتدى دائمًا جبان وبرغم كل هذا الدعم أكثر من 4 أشهر ولم يستطيعوا طرد الشعب الأبى من أرضه والنصر لفلسطين على هذه القوى الغاشمة التى ينالها الخزى والعار على ما فعلوه ضد الشعب الأبى الصامد وستظل الشعوب الأبية والتى لا ترضى بما فعلته الإدارة الأمريكية من جرم كبير بحق الشعب الفلسطينى، تسكن الكراهية قلوبهم ضد أمريكا وإدارتها.