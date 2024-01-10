ضبط شخصين بحوزتهما 100 تذكرة شابو بقصد الاتجار في أسيوط

نجحت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط برئاسة المقدم أحمد تاج رئيس المباحث وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي والأمن العام في ضبط المدعو ط. ع مقيم بقرية بنى مرا والمدعو ع. أ مقيم بقرية العصارة بحوزتهما 100 تذكرة من الشابو المخدر بقصد الاتجار.

كما تم ضبط 2 فرد محلي الصنع وعدد من الطلقات ومبلغ مالي حصيلة البيع.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط شخصين بدائرة مركز الفتح بحوزتهما كمية من مخدر الشابة بقصد الاتجار

وحرر محضرا بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.