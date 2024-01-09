الأزهري يشارك في افتتاح أول فرع لسلسة الأخوة الإنسانية المصرية

بحضور زيرة التضامن الاجتماعي..

شارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الازهر الشريف في افتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم تابعة لمؤسسة (الأخوة الإنسانية المصرية) فى المعادي والمشهرة رسميا في وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأب يؤانس لحظي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية والسكرتير السابق لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والدكتور ثروت قادس رئيس اتحاد المصريين بألمانيا، والدكتور القس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة.

دعم دون حدود



قال الأزهري خلال كلمته: إن هذا المشروع فيه دعم دون حدود، وهذا الحدث يسعد به كل إنسان على كل أرض مصر، مشيرًا إلى أنها فكرة مصرية وإرادة مصرية لتقديم كل وجوه الإكرام والخير للمصريين مسلمين ومسيحيين، مؤكدًا أنها رسالة بر وحب وتقدير نابعة من أعماق الروح المصرية التي نتشرف بحملها وتمثيلها.

تابع الأزهري يوم أن تشرفنا بعرض الفكرة على قداسة بابا الفاتيكان بصحبة أخي المونسينيور يوأنس لحظي رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية غرست هذه البذرة وصارت اليوم شجرة، وأتشرف أن أكون جزءًا من هذا العمل وسأظل خادما له إلى أن ألقى الله عز وجل.

أشار الأزهرى إلى أن المؤسسة توجه أيضًا جزءًا من جهودها الكبيرة لدعم الأشقاء في غزة، مضيفًا أنها رسالة سامية ودور تاريخي وملحمي لمصر لتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.



ويقدم المطعم وجبات طعام متكاملة غذائيا للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين وعائلاتهم داخل المطعم بالمجان، مع حشد تبرعات القادرين لدعم أشقائهم غير القادرين.

على الجانب الآخر قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية تحديد معالم الحقوق التبادلية، ووضع إطار محدد يجمع مشتملاتها ومفرداتها، أمر لم يلق اهتماما في التشريعات العربية أو التشريعات والأنظمة القانونية العالمية، داعيا إلى ضرورة الوصول إلى صيغة مشتركة للحقوق التي نتعامل بها الآن، خاصة في ظل حالة التصارع الملموسة في التعامل بها، ووجود خلخلة في القواعد التشريعية التي ينتظر منها أن تحقق آمال الناس في العدل والأمن والطمأنينة والاستقرار.



حاء ذلك خلال محاضرة له بمؤتمر«التفاعل بين القيم وأثره على الهوية ..الانفتاح على الحداثة أم الانسحاب إلى الذات؟»، والذي يعقده «مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية»، على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع جامعة «لومير ليون٢»الفرنسية، عن التحديد والتجديد في مسار التشريعات المقارنة .



