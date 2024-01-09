نائب محافظ البحيرة تشهد فاعليات الحملة التوعوية لتنمية الأسرة المصرية

شهدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، فاعليات الحملة التوعوية لتنمية الأسرة المصرية ،وذلك بحضور الدكتورة فايزة زايد - وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، و التى نظمها مركز إعلام دمنهور التابع للهيئة العامة للإستعلامات برئاسة أميرة الحناوي ، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ، وذلك نظراً لخطورة الكثافة السكانية بإعتبارها أحد عناصر القوة الشاملة للدولة.

وخلال كلمتها أكدت نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الخدمات والأنشطة السكانية المقدمة ، خاصةً في المناطق الريفية لتلبية احتياجات المواطن البحراوي، وكذا تكثيف جهود التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية ونشر الوعي بالقضية السكانية.

وحاضر بالندوة الدكتور محمد أبو على أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعه دمنهور ،والذى سرد انجازات الدولة المصرية فى تمكين المرأة في شتى مجالات الحياة حيث زاد تمثيل المراة فى القضاء وكافة المراكز المرموقة ولغة الارقام تتحدث عن الإنجازات فى شتى المجالات.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،إلى دور الدولة فى رعاية الأسر الأكثر فقراً ، ومشروع تكافل وكرامة ومشروع مودة ،ونجاح المبادرات الرئاسية وإنجازات الدولة المصرية ، وتنمية الاسرة المصرية بداية من مرحلة قبل الزواج ، وكافة مراحل الحياة.

وسوف وتستمر فاعليات تلك الندوات طوال شهرى يناير وفبراير.

بمختلف المدن والقرى والنجوع الأكثر كثافة سكانية بمحافظة البحيرة ، حيث تتضمن العديد من اللقاءات التوعوية والتثقيفية والمؤتمرات الجماهيرية والحلقات النقاشية ،وذلك تماشياً مع تحديد إستراتيجية الدولة الوطنية للسكان ، لتحقيق الأهداف الكبرى لتنمية المبادرات الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار إهتمام الدولة المصرية ، والقيادة السياسية بالمجتمع ، وتنمية الريف المصرى، من خلال تنمية الأسرة وخصائص السكان.