الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

قافلة تنموية من جامعة الأزهر لحلايب وشلاتين

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت منذ قليل قافلة جامعة الأزهر التنموية من مقر الجامعة بمدينة نصر إلى مدينة حلايب وشلاتين.

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نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يفتتح منفذ بيع منتجات زراعية

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وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة: إن القافلة تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات، وتستمر لمدة سبعة أيام؛ لتقديم الخدمات: (الطبية، البيطرية، الدعوية، الزراعية، التربوية، ومساعدات اجتماعية).

رئيس الجامعة يقدم الشكر للإمام الأكبر

وقدم رئيس الجامعة الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لحثه ودعمه المتواصل في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم جميع المساعدات لأهالينا في شتى المحافظات، إضافة إلى دعم الأشقاء في غزة.

كما قدم الشكر لجميع المسهمين في تجهيز القافلة ولأعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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