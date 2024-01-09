قافلة تنموية من جامعة الأزهر لحلايب وشلاتين

انطلقت منذ قليل قافلة جامعة الأزهر التنموية من مقر الجامعة بمدينة نصر إلى مدينة حلايب وشلاتين.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة: إن القافلة تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات، وتستمر لمدة سبعة أيام؛ لتقديم الخدمات: (الطبية، البيطرية، الدعوية، الزراعية، التربوية، ومساعدات اجتماعية).

رئيس الجامعة يقدم الشكر للإمام الأكبر

وقدم رئيس الجامعة الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لحثه ودعمه المتواصل في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم جميع المساعدات لأهالينا في شتى المحافظات، إضافة إلى دعم الأشقاء في غزة.

كما قدم الشكر لجميع المسهمين في تجهيز القافلة ولأعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.