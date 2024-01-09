مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على تباين

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 9 يناير، عند مستوى 1,987.49 نقطة بارتفاع قدره 3.79 نقاط عن معدل الإقفال السابق، فيما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 741.14 نقطة بانخفاض قدره 0.84 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية عند نحو مليونًا و141 ألفًا و629 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 825 ألفًا و981 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 64 صفقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يرتفع بنسبة 0.10 %

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 9 يناير، عند مستوى 4607.20 نقاط مرتفعًا 4.5 نقاط، وبنسبة 0.10 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4602.72 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى بورصة مسقط نحو مليونًا و505 آلاف و59 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 42.1 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و598 ألفًا و743 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشر الأسهم القطرية تغلق على انخفاض

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في ختام تداولات جلسة، اليوم الثلاثاء 9 يناير، على انخفاض بمقدار 66.63 نقطة، أي بنسبة 0.64 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و416.52 نقطة.

وتم خلال جلسة التداول فى أسواق الأسهم القطرية نحو 130 مليونًا و305 آلاف و805 أسهم، بقيمة 379 مليونًا و557 ألفًا و888.328 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15179 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة فى الأسهم القطرية ، فيما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و833 مليونًا و125 ألفًا و63.820 ريالًا، مقارنة بـ 612 مليارًا و934 مليونًا و941 ألفًا و315.990 ريالًا في الجلسة السابقة.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 9 يناير، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.06 %، لتصل عند مستوى 2485.63 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 4.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.4 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3207 صفقات.