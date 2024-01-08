خبير مالي يتوقع استكمال البورصة موجة صعودها خلال تعاملات الأسبوع

تستأنف البورصة اليوم عملها بعد انتهاء عطلة اعياد الميلاد المجيد وسط تفاؤل استكمال موجة صعودها...تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تستكمل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة ارتفاعاتها مستهدفة مستويات تاريخية جديدة، في ظل حالة التفاؤل بين المستثمرين.

كما تتوقع "فراج" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوى 25800 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، بدعم مشتريات المستثمرين.

تتوقع أيضا أن يواجه المؤشر الرئيسي مقاومة عند منطقة25500 نقطة، على أن يكون مستوي 24900 نقطة منطقة دعم أولى ثم منطقة24200 نقطة مستوي دعم ثانية.

كانت البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية عادت لتعزف سيمفونية رائعة في الصعود، مع مطلع تداولات العام الجديد2024، وسط حالة من التفاؤل بين المتعاملين، واتجاه إلى زيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية بهدف التحوط من ارتفاعات معدلات التضخم.

شهدت عدد من القطاعات المتداولة بالسوق تحسنا ملحوظا في ظل النشاط الكبير لعدد من الأسهم التي يتردد حولها عمليات استحواذ، وشراء، وكذلك الدور الكبير لنظام الاقتراض، الذي ساهم في زيادة السيولة وتجاوز قيم متوسطات التداول في الجلسة3 مليار جنيه، وهو ما عزز عملية الاطمئنان لدي المستثمرين، وضخ مزيدا من الأموال.