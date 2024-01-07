الخدمات المالية غير المصرفية تتربع على عرش قطاعات البورصة بقيم تداولات 2.7 مليار جنيه

20.8% نسبة الاستحواذ

استحوذ قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضى، بنسبة 20.8%، حيث تربع القطاع على صدارة قطاعات البورصة المدرجة بقيم تداولات 2.7 مليار جنيه بحجم تداولات 942.9 مليون ورقة مالية، من خلال عدد عمليات 67.8 ألف عملية.

سجل قطاع الموارد الأساسية مرتبة الوصيف بقيم تداولات 2.1 مليار جنيه، بنسبة 15.9% بحجم تداولات 132.3 مليون ورقة مالية، فيما سجل قطاع العقارات قيم تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه، بنسبة 14.1%، بحجم تداولات 987.4 ألف عملية، وحقق قطاع البنوك قيم تداولات 1.8 مليار جنيه، بحجم تداولات 28.7 ألف ورقة مالية، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بقيم تداولات 929.5 ملايين جنيه.