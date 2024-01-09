الانتهاء من توصيلات الصرف الصحى للمنازل بقروى السلامية بنجع حمادي

قامت منال همام رئيس المجلس القروية السلامية بمركز نجع حمادي، اليوم الثلاثاء، بمتابعة اهم مجريات الاحداث بقطاع الصرف الصحى بالقرية .

وصرح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، انه تم الانتهاء من تسوية وتمهيد بعض الطرق بزمام قروى السلامية بعد الانتهاء من عمل توصيلات المنازل الخاصة بمشروع الصرف الصحى .

واكد انور، انه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية السلامية لكى يرى النور قريبا ويبدء العمل به بعد الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع المدرجة بخطة المبادرة الرئاسية اعمار الريف المصرى حياه كريمة .

وذلك بناءاً على توجيهات اللواء اشرف الداودى بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية الخدمية على ان يتم تنفيذها على اكمل وجه وباحدث التقنيات القياسية الفنية التى تعود بالنفع العام على المواطن القنائى.